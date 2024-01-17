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Сегодня, 23:44

Бибулатов рассказал, что ему предлагали вернуться в UFC

Алина Савинова
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Полуфиналист Гран-при АСА Магомед Бибулатов признался, что у него была возможность вернуться в UFC, но он решил остаться в российском промоушене.

«Мне не раз предлагали. После первого боя в АСА уже был вариант подписать контракт. Это может подтвердить Ризван Магомедов. Потом после боя с бразильцем Родриго Прайей, которого я нокаутировал, Ризван и Али Абдель-Азиз снова вышли на связь, но у меня еще один бой оставался по контракту, и мне сказали, что это будет титульный бой с Жубилеу. Он выиграл у нас дома у Абдул-Рахмана Дудаева, я победил другого бразильца, и мы автоматом выходили на титул. Тогда мне тоже пришлось отказаться, а потом я стал чемпионом АСА, и этот вопрос был закрыт», — цитирует Бибулатова MMA.Metaratings.ru.

На счету 35-летнего бойца 19 побед в ММА (5 — нокаутом) и 3 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bibulatov-rasskazal-kak-emu-predlagali-vernutsya-v-ufc-324975/
Магомед Бибулатов
ММА
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