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Сегодня, 19:45

Вартанян: «Царукян и Махачев — криптониты для Топурии»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боец ММА Эдуард Вартанян объяснил «СЭ», почему чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия не сможет победить Армана Царукяна и Ислама Махачева.

«У большинства он выиграет, конечно, однозначно топ-10. Но Мозес, Мойкано — ему будет тяжело. Ислам и Арман — это его криптонитовые камни, потому что все-таки масса, размер. Человек дрался в 66 кг — сколько ему? 27, правильно? Он до 27 мог делать 66 — это говорит о том, что у него мышечный корсет — для 70 будет мало. Потому что там люди, которые делают все время 70. Он будет жестко бить, удар никуда не исчезнет. Но борьба... Что Арман, что Ислам — они хорошо борются, там без шансов. А Топурия борется посредственно. Ну, на среднем уровне», — сказал Вартанян «СЭ».

Поединок Махачева и Царукяна состоится 18 января в турнире UFC 311. В первом поединке в 2019 году Махачев победил единогласным решением судей.

UFC 311
Арман Царукян
Илия Топурия
Ислам Махачев
Эдуард Вартанян
UFC
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