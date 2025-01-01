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Сегодня, 23:30

Умар Нурмагомедов против Мераба Двалишвили: дата и время начала боя UFC 311

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой UFC 311 в ночь на 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press, Getty Images

Российский боец Умар Нурмагомедов и грузинско-американский чемпион легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили проведут титульный бой на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января. Вечер смешанных единоборств пройдет в «Induit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Начало соглавного боя турнира — около 7.30 по московскому времени

Нурмагомедову — 28 лет. Его рекорд в профессиональных единоборствах — 18 побед и ни одного поражения. Двалишвили — 30 лет, у него — 18 побед и 4 поражения на профессиональном уровне.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

В прямом эфире трансляция боя Нурмагомедов — Двалишвили должна пройти на телеканале и сайте «Матч ТВ», как и других поединков основного карда. «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass обычно показывают бои турниров UFC в полном объеме. Также смотреть мероприятие можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (при наличии подписки в окне ретрансляции федерального спортивного телеканала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311 с боем Нурмагомедов — Двалишвили. Отслеживать результаты и ключевые события боев можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.

Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: последние новости, статистика и прогнозы на бой UFC 311.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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