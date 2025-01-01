Умар Нурмагомедов против Мераба Двалишвили: дата и время начала боя UFC 311

Российский боец Умар Нурмагомедов и грузинско-американский чемпион легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили проведут титульный бой на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января. Вечер смешанных единоборств пройдет в «Induit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Начало соглавного боя турнира — около 7.30 по московскому времени

Нурмагомедову — 28 лет. Его рекорд в профессиональных единоборствах — 18 побед и ни одного поражения. Двалишвили — 30 лет, у него — 18 побед и 4 поражения на профессиональном уровне.

В прямом эфире трансляция боя Нурмагомедов — Двалишвили должна пройти на телеканале и сайте «Матч ТВ», как и других поединков основного карда. «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass обычно показывают бои турниров UFC в полном объеме. Также смотреть мероприятие можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (при наличии подписки в окне ретрансляции федерального спортивного телеканала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311 с боем Нурмагомедов — Двалишвили. Отслеживать результаты и ключевые события боев можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC.

Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: последние новости, статистика и прогнозы на бой UFC 311.