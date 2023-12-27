Немков считает Гейджи достойным соперником для Махачева

Российский чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный бой между Джастином Гейджи (25-4) и Исламом Махачевым (25-1).

«Гэйджи — достойный соперник для Махачева. Он в крайнем бою победил Дастина Порье. Это топовые бойцы. Я думаю, что фаворитом в этом противостоянии будет Ислам, потому что он и в стойке хорош, и побороться может. Махачев более разносторонний, чем Гейджи», — сказал Немков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову

Гейджи завоевал титул BMF, нокаутировав Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби Махачев в реванше с Александром Волкановски победил соперника нокаутом в первом раунде.