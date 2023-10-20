Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:23

Махачев — о конфликте Израиля и Палестины: «Видя всю эту ситуацию в мире, понимаешь, что человеческая жизнь ничего не стоит»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) опубликовал в соцсети пост с комментарием военного конфликта между Израилем и Палестиной.

«Видя всю эту ситуацию в мире, понимаешь, что человеческая жизнь ничего не стоит», — написал российский боец.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны.

Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября, подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. МИД Палестины заявило, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что больницу поразила ракета, которую запустила палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).

Ислам Махачев
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми
Путин считает, что звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца
В США провели испытания на ядерном полигоне в день решения РФ по ДВЗЯИ
Военные эксперты рассказали о способе борьбы ВС РФ с дальнобойными ракетами ATACMS
В Москве презентовали автомобильный бренд Hongqi
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачев — Волкановски и Чимаев — Усман провели первые дуэли взглядов перед UFC 294
Новости
RSS RSS
Все новости