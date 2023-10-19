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Махачев — Волкановски и Чимаев — Усман провели первые дуэли взглядов перед UFC 294

Руслан Минаев
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Участники главного и со-главного боев на турнире UFC 294 провели дуэли взглядов после пресс-конференции в Абу-Даби (ОАЭ).

В главном поединке вечера за титул UFC в легком весе подерутся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски. В со-главном бою встретятся представитель Швеции Хамзат Чимаев и нигериец Камару Усман, которые разыграют претендентский титул в среднем весе.

«Сам прошу отца не приезжать на мои бои». Махачев, Чимаев и их соперники на медиадне перед UFC 294

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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