Махачев — Волкановски и Чимаев — Усман провели первые дуэли взглядов перед UFC 294

Участники главного и со-главного боев на турнире UFC 294 провели дуэли взглядов после пресс-конференции в Абу-Даби (ОАЭ).

В главном поединке вечера за титул UFC в легком весе подерутся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски. В со-главном бою встретятся представитель Швеции Хамзат Чимаев и нигериец Камару Усман, которые разыграют претендентский титул в среднем весе.

«Сам прошу отца не приезжать на мои бои». Махачев, Чимаев и их соперники на медиадне перед UFC 294