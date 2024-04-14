Чжан Вэйли победила Янь Сяонань на UFC 300

Чемпионка минимального веса UFC Чжан Вэйли (25-3) одолела соотечественницу Янь Сяонань (17-4) и сохранила титул чемпиона. Вэйли победила единогласным решением судей (49-45, 49-45, 49-45). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Вэйли идет на серии из четырех побед. В прошлом бою она одолела Аманду Лемос (14-3) единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45). Бой состоялся 19 августа 2023-го в Бостоне, США.