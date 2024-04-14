Джон Джонс отреагировал на бой Гейджи и Холлоуэя: «Наслаждайся бонусом в 300 тысяч, Макс»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) прокомментировал бой между Максом Холлоуэем (25-7) и Джастином Гейджи (25-5) на UFC 300.

«Наслаждайся бонусом в 300 тысяч долларов, Макс», — написал Джонс в соцсети X.

Холлоуэй нокаутировал Гейджи в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.