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Джон Джонс отреагировал на бой Гейджи и Холлоуэя: «Наслаждайся бонусом в 300 тысяч, Макс»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) прокомментировал бой между Максом Холлоуэем (25-7) и Джастином Гейджи (25-5) на UFC 300.

«Наслаждайся бонусом в 300 тысяч долларов, Макс», — написал Джонс в соцсети X.

Холлоуэй нокаутировал Гейджи в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джастин Гейджи
Джон Джонс
Макс Холлоуэй
UFC
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Холлоуэй нокаутировал Гейджи на UFC 300

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