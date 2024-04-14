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Сегодня, 08:31

Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла на UFC 300

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) успешно провел первую защиту титула, победив экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-2) нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Перейра выиграл пояс в полутяжелом весе в ноябре 2023-го, одолев Иржи Прохазку (30-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Джамал Хилл
UFC
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