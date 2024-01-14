Богатырев: «На стороне Перейры нокаутирующая мощь, на стороне Анкалаева — все остальное»

Боец ММА Адам Богатырев оценил шансы Магомеда Анкалаева в потенциальном бою с Алексом Перейрой.

«Думаю, что по навыкам Магомед превосходит Перейру. Единственное, что есть у Алекса — мощь. Он действительно мощный парень, по последнему бою с Прохазкой это было видно. Когда Иржи бил те же самые удары в икру, то тому было все равно. А когда бил Перейра, то Прохазке было больно. У Анкалаева удар тоже плотный, но на стороне Алекса нокаутирующая мощь, а все остальное на стороне Магомеда. Но ему придется раскачивать, чтобы получить этот бой», — приводит «РБ Спорт» слова Богатырева.

После победы над Джонни Уокером Анакалаев заявил, что готов принять бой с Перейрой за чемпионский пояс на UFC 300. Турнир состоится 14 апреля.