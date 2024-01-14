Хавьер Мендес призвал прекратить обсуждать возвращение Хабиба: «Хватит нести чушь»

Тренер Хавьер Мендес опроверг информацию о том, что он готовит бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова к возвращению в смешанные единоборства.

«Хватит нести всю эту чушь относительно возвращения Хабиба и наших совместных тренировок. Мы даже не обсуждаем это и никогда не обсуждали. Хабиб по-прежнему верен тому, что сказал», — заявил Мендес в видеообращении.

Ранее экс-боец UFC и аналитик Чейл Соннен заявил, что Нурмагомедов может возобновить карьеру в UFC ради боя с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.