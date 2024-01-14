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Жумагулов — о возможном бое Анкалаева и Перейры на UFC 300: «Я бы не дрался, а держал Рамадан»

Алина Савинова
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Боец ММА Жалгас Жумагулов поделился мыслями о потенциальном бое Магомеда Анкалаева с Алексом Перейрой на UFC 300.

«Я бы не дрался в апреле. Рамадан нормально подержал бы, а потом UFC 300 состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Примечательно, что Рамадан начнется 10 марта и закончится 9 апреля. Таким образом, если Анкалаев примет бой с Перейрой на UFC 300, то ему придется готовиться к бою в Рамадан.подрался. Я бы не рисковал. Думаю, Рамадан стоит на первом месте, а не пояс. Так что лучше попоститься, а потом нормально подраться», — приводит «РБ Спорт» слова Жумагулова.

После победы над Джонни Уокером Анакалаев заявил, что готов принять бой с Перейрой за чемпионский пояс на UFC 300. Турнир состоится 14 апреля. 10 марта начнется Рамадан, который закончится 9 апреля. Таким образом, если Анкалаев примет бой с Перейрой, ему придется готовиться к поединку в Рамадан.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhumagulov-o-boe-ankalaev-perejra-na-ufc-300-ya-by-ne-dralsya-a-derzhal-ramadan/
Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
ММА
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