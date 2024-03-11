Али Абдель-Азиз предложил Порье в июне подраться с Махачевым

Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз хочет летом устроить бой между действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (25-1) и вторым номером рейтинга Дастином Порье (30-8).

«Дастин Порье сильно рисковал, но в итоге одержал победу и выглядел потрясающе. Дастин против Ислама Махачева в июне, тем более что у всех остальных есть бои. Если UFC это устроит, то Ислам будет рад», — написал Абдель-Азиз в соцсети X, в то время как Махачев написал: «Очень впечатляюще, Дастин».

Порье нокаутировал 12-й номер рейтинга Бенуа Сен-Дени (14-1) во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.