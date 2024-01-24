Даниэль Кормье: «Никогда бы не подумал, что дю Плесси станет чемпионом»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) отреагировал на победу Дрикуса дю Плесси (21-2) над Шоном Стриклендом (28-6).

«Я никогда бы не подумал, что Дрикус дю Плесси станет чемпионом мира. Несмотря на то что я уже давно в этой игре, я понял, что все смешанные единоборства — это непредсказуемая штука. Дрикус выглядит не как остальные бойцы. Но теперь, когда я понял его стиль, он выглядит как чемпион мира, потому что именно им и является Дрикус», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.