«Здоровый черный кричит нам: «Че смеетесь?» Как Рустам Хабилов вырубил опасного громилу у ресторана в США

Но сначала осмотрелся — нет ли рядом камер.

В октябре прошлого года Рустам Хабилов (24-4) объявил о подписании контракта с вторым по популярности ММА-промоушен мира Bellator. Хотя в UFC Хабилов так и не добрался до титульного боя и не стал большой звездой, со статистической точки зрения его пребывание в этой лиге получилось почти блестящим. Рекорд 10-3, 77% побед, шел одно время на шестиматчевой победной серии, вышел на второе место по количеству побед в UFC среди всех российских бойцов — выше только Хабиб Нурмагомедов с 13 выигрышами.

Хабилов — базовый борец-самбист, начинал у Абдулманапа Нурмагомедова, который довел его до уровня бойца UFC. После успешного старта в промоушене Рустам решил перебраться в один из лучших залов мира Jackson Wink, для чего ему пришлось переехать в город-пустыню Альбукерке, что в Нью-Мексико. Почти 50% населения Альбукерке составляют латиноамериканцы, по преимуществу мексиканцы — народ буйный и боевитый, что не самым положительным образом сказывается на показателях преступности в городе.

Уже скоро Хабилову пришлось завести пистолет и тщательно изучить правила его использования.

«Альбукерке — опасное место, — рассказывал Хабилов в интервью «СЭ». — Там даже оружие разрешено. Если ты приехал по рабочей визе, то можешь оформить себе разрешение и купить оружие. В других штатах такого нет, а в Альбукерке реально опасно, и ты должен защищать себя. Самые отморозки, думаю, мексиканцы. У меня там был пистолет. На тренировки не носил, просто хранил дома. Мы сделали разрешение, доверенность на меня. «Глок-17», кажется. В коробочке дома лежал, стоил 450 долларов всего. В спину нельзя было стрелять, если что. Только если человек идет на тебя. Все по инструкции».

Однако дагестанскому бойцу приходилось решать возникавшие на улице проблемы и вручную. Как-то Рустам принимал в Альбукерке гостей из Казахстана, шел дружеский ужин в ресторане со смехом и шутками, что неожиданно не понравилось проходившему за окном афроамериканцу.

«Один раз в Америке был случай, — говорил Хабилов в интервью YouTube-каналу Box-to-Box. — Я сидел в ресторане, кушал, со мной были ребята из Казахстана. Мы смеялись, разговаривали. И тут за окном проходит парень — высокий такой, черный, — резко поворачивается к нам и кричит: «Че вы смотрите? Че смеетесь?» И орет оттуда, из-за окна. Он подумал, что мы над ним смеемся.



Со мной сидел парнишка из Казахстана, и он постоянно в нашем разговоре смеялся, смеялся, в окно смотрел, и тот подумал, что смеялись над ним, и пристал к нам. Здоровый такой черный парень с повязкой на голове. Я говорю ребятам: «Не смотрите за окно туда». А тот заходит внутрь, идет к нам — и начинает на нас материться, орать. Замкнуло у него. И я говорю ему: «Пошли на улицу». И мы вышли, а он продолжает орать на меня матом. Я не все понимал, что он говорит, не отвечал, и тот подумал, что я уже испугался.



Потом уже понимаю, что он кричит: «Гони деньги!» — give me money, все дела. Я, как это услышал, посмотрел по сторонам — не снимают ли камеры. Один шаг сделал и хороший правый боковой ему дал. Он, бедолага, лег. Я пошел обратно в ресторан".