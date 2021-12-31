Григорий Пономарев в 2021 году стал заметной фигурой в российских ММА.

Григорий Пономарев, 26 лет. Статистика в профессиональных ММА: 3 победы, 1 поражение.

У Григория Пономарева есть прозвище — Гризли. Но на YouTube его затмило более яркое — Гигант из зала Федора, все же рост Пономарева — 196 см, а вес... Тут сложно сказать точно. Перед последним боем он показал 126 кг, в обычное время весит порядка 130-135, но еще не так давно весил около 150 кг. Теперь же Григорий и вовсе собирается выступать в категории до 120 кг (стандартный лимит для тяжелого веса в ММА). Почему «из зала Федора»? Пономарев не входит в Fedor Team, однако тренируется в Старом Осколе — в школе имени Александра Невского вместе с парнями из Fedor Team.

2021-й для Пономарева получился насыщенным: он вышел в финал «Гран-при Fight Nights» «Больше — круче», где проиграл ТКО Шамилю Газиеву. Стал заметной личностью в ММА благодаря и выступлениям, и фактурной внешности, и, конечно же, огненным интервью.

А в конце года боссы Fight Nights согласились рассмотреть Пономарева в качестве соперника одного из самых популярных бойцов промоушена — чемпиона в полутяжелом весе Вагаба Вагабова. Идею выдвинул корреспондент Sport24 Ярослав Степанов. В интервью Степанову Григорий, говоря о Вагабе, употребил матерные слова. Не в качестве оскорбления, а так — вскользь, тем не менее Вагабову это не понравилось. В результате между бойцами состоялся разговор. Подробности Пономарев рассказал в большом интервью «СЭ». Здесь же — ответ Паше Хархачаеву (ака Гигант из Дагестана), а также жесткое мнение о фрик-боях.

— Когда хотели бы провести следующий бой? — вопрос Пономареву.

— Хотелось бы или не хотелось, но уже есть запланированная дата возвращения. Хочешь или не хочешь, но уже придется возвращаться. (Улыбается.)

— В каком месяце это произойдет?

— Пока мы молчим и ничего не говорим — и я, и мой соперник. После Нового года будет анонс. Пока мы решили все в секрете держать.

— Какой минус заметили в последнем поединке?

— Мне Федор Владимирович [Емельяненко] сказал: «Этим не пользуйся, а пользуйся только этим». И я ответил ему: «Я понял». Честно, наверное, из 100 процентов даже 60 не использовал в бою из того, что я готовил. Это потому что я сразу на борьбу не заряжался. Конечно, бороться планировал, но не сразу. Добивания, естественно, отрабатывал. С чучелом работал на добивание. Бывает, что лег и позицию занял, а сил на добивание уже нет.

Дальше будет другая работа, нарабатывать будем что-то новое, потому что надо уже удивлять чем-то, а не только борьбой и проходами. Уже надо действительно показывать свою настоящую базу, а то у людей закралось такое мнение, что я базовый борец, хотя боролся по вольной, наверное, если в совокупности, года три. Просто боролся я экстерном, потому что меня везде пытались пихать на турниры, чтобы я наборолся. А так у меня совершенно другая база (кудо. — Прим. «СЭ»).

— Общались с Вагабом Вагабовым, и он тоже предположил, что вы — базовый борец.

— Да-да, и он говорил, что я буду лезть бороться и так далее. Не, ну может быть. Может быть, сразу полезу бороться. Я подумаю еще. Если этот бой, конечно, состоится, то будет большой план построен.

— Вы же сказали, что соперник уже определился?

— Да. Но это не Вагаб Вагабов. (Улыбается.)

— А насколько вероятно, что вашим соперником станет Паша Хархачаев (Хархачаев победил Пономарева нокаутом в финале чемпионата мира по ММА 2018 года. — Прим. «СЭ»)? Он несколько часов назад у себя в Instagram высказался.

— Он же конкретно о бое не говорит. То, что он написал, я почитал недавно. Почитал, чтобы в курсе быть и глупцом не выглядеть, потому что я знал, что мне вопросы будут задавать по этому поводу. То, что он написал: «Я тебе советую»... Во-первых, кто он такой, этот гражданин полуБахрейна и полуДагестана, чтобы мне советовать? Я на каждый бой выхожу как на войну. Просто у меня намерения были другие, было другое состояние. Болел маленечко. Я вам об этом, кстати, говорил, поэтому повторяться не буду.

Конечно, когда ты сильно болеешь, то будешь ждать, чтобы все поскорее закончилось, потому что мне действительно было тяжело. Не дышал совершенно, просто булькал и все. Но дело не в этом. Просто тут не совсем понять. Вокруг меня столько дагестанского хайпа трется, и он тут решил втиснуться. Пусть делает 120 кг — и, конечно, ему это будет тяжело. Он, наверное, [скорее] в бане умрет, чем на бой выйдет. Тогда мы подеремся. Это не потому, что я избегаю боя. Нет. Опять же, то, что он написал: «Только обо мне подумаешь, и сразу дрожь пойдет». Какие-то детские угрозы. Если я его как-то задел, то было за что. Если он хочет боя по фриковым правилам, я с ним драться не собираюсь. 120 кг пусть делает, и мы подеремся. Если не сделает, то тогда дальше видно будет. Не факт, что я его во втором раунде заберу, но, может, в третьем. А может быть, и в первом раунде. Но как я с ним дрался в первый раз, естественно, я уже драться не буду. Тогда был бой абсолютно без плана и тактики, без головы. Просто вышел, потому что нужно выйти, порубиться, отбиться, а состояние было «мне все по фигу».

— А Хархачаев, в свою очередь, пишет, что тогда, перед вашим боем, он занимался только дзюдо.

— Боевым самбо он занимался, пусть он не чешет. Он выступал тогда по России по боевому самбо, на Кубках мира выступал. От моих друзей отлетал по боевому самбо, а не дзюдо же. От Кирилла Сидельникова и Валентина Молдавского он отлетал. Они никогда по дзюдо не боролись, а только по самбо бились.

— Удивила его фраза: «И когда слышишь мое имя, не надо дрожать, такси заказывать и домой ехать! Будь спокоен и не болтай что попало». Что он имел в виду под этим?

— Честно, наверное, лучше вам у него спросить — и про такси, и про что попало. Может быть, ему что-то приснилось. Не знаю.

— Я воспринял это так, будто у вас с ним вне спорта что-то произошло.

— Нет. Абсолютно нет. Мы увиделись только... Да, в бою мы только увиделись. Первый раз в жизни я его в бою только увидел. И все. И после боя во время награждения. Ни диалога, ни чего-то другого с ним не было. Ничем не обменивались.

— Вы сказали: «Пусть он спустится до 120 кг, и мы подеремся». Вы-то сможете спуститься?

— В прошлый раз я согнал до 122 кг, и у меня был запас. Ну зачем лишнее гонять, если у меня по контракту бой проходил в весовой категории до 125 кг? Следующий бой у меня пройдет в весовой категории до 120 кг.

— Вы сейчас в межсезонье весите 132 кг?

— Да. Честно, нет какого-то великого аппетита, просто кушаю и тренируюсь потихоньку. Да, где 132-133 кг вешу к утру, а вечером уже побольше.

— После вашей победы в Минске из ниоткуда появился вариант соперника в лице чемпиона полутяжелого дивизиона Вагаба Вагабова. Что вы думали об этом бое, когда вам эту идею предложил Ярослав Степанов, и что думаете сейчас?

— На самом деле, я не совсем понял — а почему именно Вагаб? При чем тут Вагаб, который является чемпионом до 93 кг, и человек, который 125 кг весит?

Я сейчас развею смуту и негатив, потому что люди думают, что я пытался оскорбить Вагаба. Абсолютно нет, не пытался оскорбить. Люди, обладающие ушами и мозгом, прислушаются и поймут, что я ни одного своего соперника — будущего или прошлого — я никогда не оскорблял. На личности не перехожу. И Вагаба я тем более никак не оскорблял.

Вагаба я увидел год назад, когда он дрался с нашим земляком из Красноярска — Дмитрием Андрюшко. Посмотрев их бой, мне понравилось, как работает Вагаб. У него действительно хорошая ударка. Я смотрел его бой против Хасана [Юсефи]. Этот человек (Вагаб. — Прим. «СЭ») не вызывает у меня какого-либо негатива. Я нормально к нему отношусь, и даже вот в этой ситуации... Да, конечно, маленько говно подкипело, ну и у него тоже, потому что он от своих земляков наслушался и так далее. Плюс перед боем. Но дело не в этом. Я никого не оскорблял. То, что я сказал, наверное, можно принимать за комплимент.

К чему это я говорю — почему именно Вагаб? Почему не Саша Емельяненко или Марсио Сантос? Почему не Марсио? Спросил бы про Марсио, ведь он и в тяжах подрался, и в 93 кг, и в 84 кг.

— Вагаб неоднократно дрался в тяжелом весе и даже провел в этой весовой категории больше боев, чем вы за всю карьеру в целом. Почему вы про Марсио Сантоса вспомнили? Желание появилось после его победы над Александром Емельяненко?

— Нет, не желание. Просто когда мы были в Сочи, были какие-то шуточные предпосылки с его стороны и Имама (спортивный директор AMC Fight Nights. — Прим «СЭ»). Мы даже шуточно провели дуэль взглядов с Марсио Сантосом. Я думаю, что сам Марсио Сантос не пойдет на это, потому что логике наш бой не поддается. Это ненужный бой. Марсио он не нужен, да и мне тоже, наверное.

— А бой с Вагабом Вагабовым? Он «нужный» для кого-то из вас?

— На данный момент бой с Вагабом нелогичен. Есть пара тяжей, которые провели бои в тяжелом весе, сделали серию побед и идут к титулу. А есть Вагаб, который является чемпионом в полутяжелом весе. Так вот давайте мы сначала разберемся с настоящими тяжами, а потом будет интересно свести чемпионов двух дивизионов. Так будет правильнее. А если человек сделал один бой в тяжах и пойдет драться в тяжелом весе, потому что он когда-то дрался там, — я думаю, что это неправильно и будет неэтично.

— Получается, что Вагаб позвонил вам в день выхода интервью, в котором вы говорили о нем?

— Он мне написал. У меня было большое сообщение [от Вагабова] - и мы с ним списались. Я даже особо не вчитывался в это сообщение. Просто без задних мыслей — как будто два человека встретились — мы с ним поговорили. В принципе, всю негативную ситуацию мы утрясли.

— То есть после сообщений вы перешли на телефонный разговор?

— Да. Точнее, голосовыми пообщались, потому что со связью и у него, и у меня была проблема. Нормально поговорили, и если он мудрый, взрослый, умный человек, я думаю, что он меня понял.

— Разговор прошел в хорошем тоне?

— Да, в нормальном тоне. Никаких подгазовочек не было.

— Недавно Вагабов выступил по правилам бокса. После боя Александр Лютиков спросил у Вагаба: «В разговоре Григорий извинился или объяснился?» Вагабов ответил, что об этом лучше вам рассказать, а не ему.

— Я больше объяснился, разложил по полкам то, что я сказал, чтобы человек понимал — так будет правильно. Потому что весь негатив был из-за того, что я о нем сказал. Ну и я разложил ему по полкам то, что ему сказал.

— Первая претензия Вагабова заключалась в том, что вы выражались матерными словами. Также он попросил, чтобы никто матерными словами не выражался в его сторону.

— Да, он мне об этом сказал, попросил. Честно, я такой человек, что у меня вылетают маты. Матом тоже надо уметь пользоваться. Я считаю, что я им умею пользоваться, потому что у меня хорошие учителя были. (Улыбается.)

— Все же вы для себя поняли, что в его адрес мата не должно быть?

— Честно, я скажу так: Вагаб взрослый мужчина, постарше меня. Чисто из-за уважения к его возрасту и спортивным заслугам буду воздерживаться от матерных слов в его сторону и не буду связывать их с его именем. Но материться где-то рядышком все равно буду продолжать.

— Вагаб добавил, что между вами будет разговор при встрече. Получается, что между вами осталась недосказанность?

— Ну все равно, да. Не то чтобы недосказанность, мы поверхностно поговорили, не стали друг друга задерживать, так как у него как раз через пару дней бой намечался. И поэтому мы по-быстрому поговорили. Если мы не встретимся даже, то ничего страшного — я не расстроюсь, и он тоже не расстроится. Если встретимся, то поговорим, если нет — не поговорим. На этом я не заостряю внимание.

— Разговор, скорее всего, будет иметь примирительный характер?

— Да, скорее всего, потому что я не хочу участвовать в боях, которые будут построены на межличностных негативных моментах, зная его характер. И я, конечно, на вафлер. Бывает, что такие моменты заканчиваются вне клетки. Поэтому здесь только спортивная составляющая.

— Как минимум в ближайшее время боя с Вагабовым не будет. Что успел сказать Камил Гаджиев (президент AMC Fight Nights. — Прим. «СЭ») по поводу всей этой ситуации? Он предлагал вам бой с Вагабовым?

— Честно, с Камилом по этому поводу вообще не разговаривали. Он меня сводит, а по остальным моментам мы разговариваем с Имамом.

— А Имам предлагал Вагаба?

— Имам не хочет этого боя.

— А что Вадим Немков успел сказать вам по поводу вашего последнего боя и возможного противостояния с Вагабом Вагабовым?

— Честно скажу, по этому поводу мы только посмеивались. Ничего серьезного не говорили. Бой с Вагабовым не обсуждали. А по поводу прошедшего боя он сказал: «Нормально. Заряженным вышел. Видно, что нормально себя чувствовал». Вот и все. Эти все моменты по бою мы обсудим, когда мы уже всей командой соберемся. Там уже все расскажут, потому что все равно что-то маленько, но будет не так. (Улыбается.)

— Федор Емельяненко как-то отреагировал на ваше победное выступление? Хотя бы через Вадима Немкова.

— Ничего мне не говорили и не передавали. Мы обычно с ним лично по этому поводу разговариваем.

— Когда вы соглашаетесь на тот или иной бой, бывает, что советуетесь с Федором Емельяненко?

— Честно скажу, что нет, потому что он не всегда рядом. Нет у меня такого доступа, чтобы сию минуту ему набрать и спросить у него. Ну это пока нет, надеюсь. В дальнейшем, скорее всего, у меня будет такая возможность. Но я советуюсь с Кириллом Юрьевичем [Сидельниковым], бывает, с Вадимом Немковым, ну и, естественно, с нашим менеджером.

— Когда речь зашла о лучшем российском полутяжеловесе, Вагаб посчитал себя лучшим, а не Вадима Немкова. Что думаете?

— Каждый же свое болото хвалит. Ну он лучший в России, а Вадим — в мире. Вот и все. Вот и разобрались. (Улыбается.)

— До Нового года осталось всего несколько дней. Чем 2021-й вам больше всего запомнился в ММА?

— На самом деле, все стабильно — Федор Владимирович выиграл. (Улыбается.) В остальном ничего такого особенного не было. Единственное, радует то, что у нас есть хоть какая-никакая работа. Но турнир Bellator в России — вот это для меня большое событие было. У нас ребята подрались все в одном карде, и все победили — Никита Михайлов, Анатолий Токов, Кирилл Сидельников и Федор Емельяненко. Работа была проведена не зря. Все молодцы.

— По поводу Александра Емельяненко: он вроде бы и победил блогера Артема Тарасова, но, к сожалению, проиграл в бою с Марсио Сантосом.

— Обидно, конечно, что проиграл. Наверное, Александру уже надо каким-то другим делом заниматься. Потому что если брать профессиональные ММА, то здесь ему уже тяжеловато будет. Сами видели, что человек-недовесок (Марсио Сантос. — Прим. «СЭ») выиграл у него, ничего и не сделав. По мне, так это руки марать, выступая по таким турнирам (поп-ММА. — Прим. «СЭ»). Я понимаю, что это деньги, ты зарабатываешь хайп, известность и так далее, но как по мне, бои с Тарасовым, Михаилом Кокляевым — это все грязно, что ли. У меня нет никакого негатива к Михаилу Кокляеву. Он, на самом деле, очень хороший спортсмен, и я помню, как какое-то время я смотрел все его видео мотивационные, его выступления.

Почему все пытаются решить свои конфликты в клетке? Потому что все равно ведь люди создают конфликт, и, может быть, у кого-то фейковый конфликт, а у кого-то, может быть, личный конфликт, но почему они все решают именно на кулаках, по правилам бокса и ММА? Зачем марать спорт своими разбирательствами? Вот взяли бы в теннис или пейнтбол бы сыграли. В шведку на жопу бы поиграли бы, разбившись на команды.

Поэтому такие Артемы Тарасовы бьются, Джигурда со Шпаком — вот это вот уродство. Я этому спорту отдаю всю энергию, силу, а его вот такие люди приходят и марают. Это так называется. Все ради просмотров и аудитории. Я никогда этого не пойму и не буду смотреть такие бои. Пытаюсь не следить за результатами.

— А как вы узнали о бое Джигурды против Шпака?

— Высветился просто у меня в актуальном, потому что Шпак и Джигурда не малоизвестные люди. Поэтому они и высветились. Я даже не знаю, кто победил. Не стал досматривать и пролистнул, как страшный сон.