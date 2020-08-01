«Возможно, он будет в конце года». Федор Емельяненко рассказал о следующем бое

Легендарный российский боец Федор Емельяненко в интервью Youtube-каналу Сергея Лодыги рассказал о том, когда может провести следующий бой.

— Пока бой в подвешенном состоянии, — сказал Емельяненко. — Bellator будет ждать, когда людям разрешат посещать арены. Мои ребята будут биться в ближайшее время, но при пустых трибунах. А мне придется дождаться, когда разрешат посещать арены. Когда это будет — пока не знаю.

— Маловероятно, что бой будет в этом году?

— Посмотрим, как Бог даст. Сейчас у нас готовится Вадим Немков. Все ребята в форме. И я работаю. Сейчас съездил отдохнул. Видно, что я черный. Ездили в Анапу, с малышами покупались, замечательно отдохнули. Карантин? Приходится дома находиться. Если выходить, то в магазин. Но я занимался. Малыши у меня тоже тянутся. Или в спортивный городок меня младшая дочь тащит, или дома чем-то полуспортивным занимаемся.

— Бой в любом случае состоится, это вопрос времени?

— Да, это вопрос времени.

— Где он был запланирован?

— Бой планировался в Америке. В планах так и есть. Возможно, в конце года. Bellator планирует. По контракту у меня два боя. А там посмотрим.

— Если следующий бой в Америке, то третий [по контракту с Bellator] где?

— Третий — в России.

— В каком городе?

— В Москве.

43-летний Емельяненко — бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе. На его счету 39 побед и 6 поражений в ММА. Последний бой провел 30 декабря 2019 года, нокаутировав в первом раунде бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.