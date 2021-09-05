Польский фанат-хулиган наглухо нокаутировал легенду кикбоксинга

Польский кикбоксер Аркадиуш Вжошек на турнире Glory 78 победил нокаутом проживающего в Нидерландах марокканца Бадра Хари.

Вжошек трижды побывал в нокдауне, однако во втором раунде успешно контратаковал хайкиком, когда Хари пошел на добивание. Марокканец упал без сознания.

THE GREATEST COMEBACK OF ALL-TIME! @arekwrzosek throws a Hail Mary and KNOCKS OUT Badr Hari! pic.twitter.com/kXkxPIizt0 — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) September 4, 2021

36-летний Хари — один из самых известных кикбоксеров в мире. На его счету 106 побед (92 КО) и 17 поражений в профессиональном кикбоксинге. На высоком уровне он выступает с 2002 года. При этом поражение от Вжошека стало для него уже третьим подряд.

Вжошек, как пишет телеграм-канал «OFNEWS / Новости околофутбола» — фанат футбольного клуба «Легия» и представляет группировку Teddy Boys.