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Польский фанат-хулиган наглухо нокаутировал легенду кикбоксинга

13:39
Аркадиуш Вжошек нокаутировал Бадра Хари. Фото Кадр из трансляции боя Вжошека и Хари
Аркадиуш Вжошек нокаутировал Бадра Хари. Фото Кадр из трансляции боя Вжошека и Хари

Польский кикбоксер Аркадиуш Вжошек на турнире Glory 78 победил нокаутом проживающего в Нидерландах марокканца Бадра Хари.

Вжошек трижды побывал в нокдауне, однако во втором раунде успешно контратаковал хайкиком, когда Хари пошел на добивание. Марокканец упал без сознания.

36-летний Хари — один из самых известных кикбоксеров в мире. На его счету 106 побед (92 КО) и 17 поражений в профессиональном кикбоксинге. На высоком уровне он выступает с 2002 года. При этом поражение от Вжошека стало для него уже третьим подряд.

Вжошек, как пишет телеграм-канал «OFNEWS / Новости околофутбола» — фанат футбольного клуба «Легия» и представляет группировку Teddy Boys.

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Илья Андреев все материалы автора

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