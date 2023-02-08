Ислам Махачев: «Хабиб нервничает больше меня перед боем с Волкановски»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) рассказал в интервью ESPN, что он каждый день общается с экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

— Какова роль Хабиба в твоей подготовке к бою?

— Каждый день мы созваниваемся. Сегодня утром он спросил меня, как идет весогонка. Каждое утро он присылает мне сообщение: «Как проходит весогонка? Что ты сегодня делал? Что ты ешь?» Я думаю, он нервничает больше меня, потому что его здесь нет. Я нервничал так же, когда дрался он. Когда ты выходишь в октагон, тебе легче.

Махачев подерется с Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 февраля.