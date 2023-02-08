Зубайра Тухугов рассказал о спаррингах с Александром Волкановски

Полулегковес UFC Зубайра Тухугов (20-5) заявил, что в одно время он тренировался с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (25-1). Об этом Тухугов сказал «СЭ».

— В те годы, когда ты тренировался в Tiger Muay Thai, твои пути персекались с Алеком Волкановски?

— Да. В общем зале мы пересекались. Он всегда был неплохим парнем, тихий такой... он тогда был начинающим [бойцом]. Куда-то он уехал, вернулся через пару лет в Таиланд, и уже совсем на другом уровне был.

— В тот момент, когда ты с ним стоял [в спарринге], он еще был «сырым» и ничем удивить не смог?

— Можно сказать так. Когда он в UFC был — мы с ним не стояли.

Ислам Махачев (23-1) и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.