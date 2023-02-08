Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:19

Зубайра Тухугов рассказал о спаррингах с Александром Волкановски

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полулегковес UFC Зубайра Тухугов (20-5) заявил, что в одно время он тренировался с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (25-1). Об этом Тухугов сказал «СЭ».

— В те годы, когда ты тренировался в Tiger Muay Thai, твои пути персекались с Алеком Волкановски?

— Да. В общем зале мы пересекались. Он всегда был неплохим парнем, тихий такой... он тогда был начинающим [бойцом]. Куда-то он уехал, вернулся через пару лет в Таиланд, и уже совсем на другом уровне был.

— В тот момент, когда ты с ним стоял [в спарринге], он еще был «сырым» и ничем удивить не смог?

— Можно сказать так. Когда он в UFC был — мы с ним не стояли.

Ислам Махачев (23-1) и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.

Алекс Волкановски
Зубайра Тухугов
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Ислам Махачев не исключил боя с Конором Макгрегором: «Я буду готов»
Ислам Махачев: «Волкановски говорит, что встанет из-под меня? Его товарищ Дэн Хукер говорил то же самое»
Ислам Махачев отреагировал на то, что Дана Уайт забыл его имя
Дана Уайт ответил на претензии Махачева: «Он ничего не знает»
Сехудо объяснил, почему Волкановски не победит Махачева: «Ислам вырос в среде олимпийских чемпионов»
Махачев — Волкановски: полный кард UFC 284
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ислам Махачев не исключил боя с Конором Макгрегором: «Я буду готов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости