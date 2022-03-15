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Сегодня, 11:30

Биспинг дал совет Аспиналлу перед его боем с Волковым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг дал соотечественнику Тому Аспиналлу совет перед его боем с российским тяжеловесом Александром Волковым.

«Речь идет о болельщиках, — сказал Биспинг BT Sports. — Знаешь, Тому нужно быть готовым к тому, что на него будет приковано большое внимание местной публики, когда он будет выходить на бой. Он должен понимать это. На самом деле он никак не может быть готов к этому. Когда я выходил на бой в рамках UFC 70 в Манчестере, я понятия не имел об этих чувствах, когда за тебя болеют местные болельщики. Даже в своих самых смелых мечтах тяжело быть готовым к реву 20 000 британцев, сходящих по вам с ума».

Волков и Аспиналл сразятся в главном событии UFC Fight Night 204, который состоится 19 марта в Лондоне.

На счету Волкова 34 победы и 9 поражений, у Аспиналла — 11 побед и 2 поражения.

Александр Волков (единоборства)
UFC
0

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