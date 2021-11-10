Федор Емельяненко заявил, что готов провести бой с Роем Джонсом-младшим

Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил, что готов провести бой по боксерским правилам с Роем Джонсом-младшим.

«Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде. Он — один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою. Мне интересны такие поединки. Бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым — нужен промоушн, который готов организовать такой поединок. Нужно обсудить условия.

Возможен ли бой только после завершения выступлений в Bellator? Нет, я могу выступать вне Bellator. Но только в России. За пределами России я не имею права выступать. У меня неэксклюзивный контракт. Идет ли речь о показательном бое с Джонсом? Как удобно. Я в форме, можно любой бой закатить. Я буду готовиться к реальному бою, если он когда-то состоится. Подготовка моя слабее не будет. Может не на 100 процентов буду вкладываться в удар, но скорость передвижения и скорость выбрасывания рук будут высокими. Как и у Роя. Скорее всего, не будет акцентированных ударов, и будет показательный бой», — приводит ТАСС слова Емельяненко.

На счету 45-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся. Россиянин провел последний бой 23 октября против Тимоти Джонсона, в котором победил нокаутом в первом раунде.

У 52-летнего Джонса 66 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональном боксе. Свой последний бой он провел 28 ноября 2020 года против Майка Тайсона. Поединок носил выставочный характер и завершился вничью.