Россиянка проиграла раздельным решением судей в финале Кубка Содружества

В финале Кубка Содружества в категории до 56,7 кг Ирина Силиванова уступила Айгерим Торехановой.

Поединок продлился три раунда по три минуты и закончился раздельным решением судей в пользу Торехановой. Победительница, которую наградили 50 тысячами рублей, представляет Казахстан. Силиванова выступает за Челябинскую область, она получила 30 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходит с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.