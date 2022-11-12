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12 ноября, 15:18

Россиянка проиграла раздельным решением судей в финале Кубка Содружества

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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В финале Кубка Содружества в категории до 56,7 кг Ирина Силиванова уступила Айгерим Торехановой.

Поединок продлился три раунда по три минуты и закончился раздельным решением судей в пользу Торехановой. Победительница, которую наградили 50 тысячами рублей, представляет Казахстан. Силиванова выступает за Челябинскую область, она получила 30 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходит с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.

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