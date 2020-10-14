«Скоро увидимся, болван». Фергюсон резко ответил Хабибу

Американский боец Тони Фергюсон отреагировал на слова чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что американец два раза сгоняла вес к поединку против Джастина Гэтжи на UFC 249. Россиянин заявил: «Два раза гонять вес к бою — тупость. Но я же давно говорил вам, что Тони Фергюсон — тупой парень».

«Скоро увидимся, болват. Ты не можешь хорошо двигаться и рефлексы — отстой. Ты плохо себя чувствуешь только потому, что поступил плохо. Я владею тобой, цыпленок. Вами обоими управляет Али Абдельазиз. Я постараюсь увидеть вас обоих», — написал Фергюсон в Twitter.

@TeamKhabib @Justin_Gaethje I'll see you soon, Fathead. You Can't Run Well & Conditioning Sucks. Only reason you feel bad is because you did bad. I Own You, Chicken # 200k & 20Pushups For The Homeless. U Two Are Managed By @AliAbdelaziz00 I'll Make It A Point To See You Both ??? pic.twitter.com/wBdb19pXo3 — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) October 13, 2020

24 октября Хабибу Нурмагомедову предстоит третья защита титула в поединке с Джастином Гэтжи на UFC 254.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.