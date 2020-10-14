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«Скоро увидимся, болван». Фергюсон резко ответил Хабибу

02:47
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Фото UFC
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Фото UFC
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Американский боец Тони Фергюсон отреагировал на слова чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что американец два раза сгоняла вес к поединку против Джастина Гэтжи на UFC 249. Россиянин заявил: «Два раза гонять вес к бою — тупость. Но я же давно говорил вам, что Тони Фергюсон — тупой парень».

«Скоро увидимся, болват. Ты не можешь хорошо двигаться и рефлексы — отстой. Ты плохо себя чувствуешь только потому, что поступил плохо. Я владею тобой, цыпленок. Вами обоими управляет Али Абдельазиз. Я постараюсь увидеть вас обоих», — написал Фергюсон в Twitter.

24 октября Хабибу Нурмагомедову предстоит третья защита титула в поединке с Джастином Гэтжи на UFC 254.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




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