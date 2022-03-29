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Сегодня, 15:36

AMC Fight Nights в мае проведет турнир в Дубае

Давид Хачатрян
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Владелец лиги AMC Fight Nights Амир Мурадов сообщил, что лига проведет в мае турнир в Дубае, ОАЭ. Об этом Мурадов сообщил в своих социальных сетях. Конкретной даты турнира не сообщается.
Ранее глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев подтвердил, что AMC Fight Nights планирует провести турнир в ОАЭ. «Если говорить о проектах международных, то здесь стоит отметить, что большое количество стран стало еще более «дружественным» нам. Одна из этих стран, на мой взгляд , Объединенные Арабские Эмираты. У нас с Амиром есть идея провести там ивент в этом году», — писал Гаджиев в соцсетях.
Предыдущий турнир AMC Fight Nights прошел 25 марта в Астрахани. В главном событии турнира Юсуп Шуаев нокаутировал Григория Пономарева.
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