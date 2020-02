Сехудо назвал Петра Яна коммунистической картошкой

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) Генри Сехудо сообщил в Twitter, что готов драться с россиянином Петром Яном, если тот улучшит свой английский.



— Трипл Си хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше (Сехудо написал не better, а Betr — видимо, он так пошутил над Яном. — Прим. «СЭ»). Ты уродливая коммунистическая картошка, — написал Сехудо.

Triple C doesn't even pay attention to Aljamima Sterling Silver @funkmastermma ???secondly, Triple C wants to fight you Petr, but your English needs to get Betr, you ugly communist potato ? And last but not least, my tune-up fight, the cabbage patch head Jose Waldo. @danawhite pic.twitter.com/5bRzspHrwb