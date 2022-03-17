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Сегодня, 11:28

Роуз Намаюнас и Карла Эспарза подерутся на UFC 274

Давид Хачатрян
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Чемпионка женского минимального веса UFC Роуз Намаюнас проведет защиту титула против второго номера рейтинга Карлы Эспарзы. Этот бой станет соглавным событием UFC 274. Турнир запланирован на 8 мая в Footprint Center в Финиксе, Аризона (США). Об этом сообщает ESPN.

Намаюнас и Эспарза являются финалистками The Ultimate Fighter 20. В финале Эспарза одолела Намаюнас сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 декабря 2014 года.

Намаюнас идет на серии из 3 побед. В прошлом бою она защитила титул 6 ноября 2021 года на турнире UFC 268 в бою против Вейли Жанг, победив раздельным решением судей. Эспарза идет на серии из 5 побед. В предыдущем бою она во втором раунде техническим нокаутом одолела Янь Сяонань на UFC Fight Night 188 (22 мая 2021 года).

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