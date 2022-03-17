Роуз Намаюнас и Карла Эспарза подерутся на UFC 274

Чемпионка женского минимального веса UFC Роуз Намаюнас проведет защиту титула против второго номера рейтинга Карлы Эспарзы. Этот бой станет соглавным событием UFC 274. Турнир запланирован на 8 мая в Footprint Center в Финиксе, Аризона (США). Об этом сообщает ESPN.

Намаюнас и Эспарза являются финалистками The Ultimate Fighter 20. В финале Эспарза одолела Намаюнас сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 декабря 2014 года.

Намаюнас идет на серии из 3 побед. В прошлом бою она защитила титул 6 ноября 2021 года на турнире UFC 268 в бою против Вейли Жанг, победив раздельным решением судей. Эспарза идет на серии из 5 побед. В предыдущем бою она во втором раунде техническим нокаутом одолела Янь Сяонань на UFC Fight Night 188 (22 мая 2021 года).