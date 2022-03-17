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Сегодня, 11:26

Боец ММА скончался после дебютного поединка

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Американский боец смешанных единоборств Кристиан Лубенга умер спустя два дня после своего дебютного поединка, сообщает MMA News. 27-летний спортсмен уступил техническим нокаутом в третьем раунде Коди Маккракену. После поединка бойца увезли в больницу и через 2 дня он скончался.

Бой в рамках турнира «AMMO Fight League 10» прошел 12 марта, но о смерти Лубенги стало известно только сейчас. Семья, друзья и тренеры Лубенги шокированы его смертью. Причины смерти пока не называются и станут известны после вскрытия.

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