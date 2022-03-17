Боец ММА скончался после дебютного поединка

Американский боец смешанных единоборств Кристиан Лубенга умер спустя два дня после своего дебютного поединка, сообщает MMA News. 27-летний спортсмен уступил техническим нокаутом в третьем раунде Коди Маккракену. После поединка бойца увезли в больницу и через 2 дня он скончался.

Бой в рамках турнира «AMMO Fight League 10» прошел 12 марта, но о смерти Лубенги стало известно только сейчас. Семья, друзья и тренеры Лубенги шокированы его смертью. Причины смерти пока не называются и станут известны после вскрытия.