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Сегодня, 11:58

Пимблетт не понимает тех, кто критикует Макгрегора

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Боец UFC Пэдди Пимблетт (17-3) поддержал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).
«Конор изменил игру. Он изменил ее в плане зарплат бойцов и все такое. Я не понимаю, как люди могу принижать его заслуги. Он первый двойной чемпион. Люди должны проявить к нему уважение. Конечно, легко бить лежачего. Но когда он был на вершине, наш спорт достиг невиданных вершин», — рассказал Пимблетт MMA News.
В конце февраля Макгрегор говорил, что не против в будущем подраться с уроженцем Ливерпуля Пимблеттом.

Свой следующий бой в UFC Пэдди Пимблетт проведет против Родриго Варгаса (12-4). Поединок состоится 19 марта на турнире UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall.

Конор Макгрегор
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