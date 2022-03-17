Пимблетт не понимает тех, кто критикует Макгрегора

Боец UFC Пэдди Пимблетт (17-3) поддержал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Конор изменил игру. Он изменил ее в плане зарплат бойцов и все такое. Я не понимаю, как люди могу принижать его заслуги. Он первый двойной чемпион. Люди должны проявить к нему уважение. Конечно, легко бить лежачего. Но когда он был на вершине, наш спорт достиг невиданных вершин», — рассказал Пимблетт MMA News.

В конце февраля Макгрегор говорил, что не против в будущем подраться с уроженцем Ливерпуля Пимблеттом.

Свой следующий бой в UFC Пэдди Пимблетт проведет против Родриго Варгаса (12-4). Поединок состоится 19 марта на турнире UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall.