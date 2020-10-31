Россиянин Марат Балаев оспорит титул чемпиона ACA у Фелипе Фроеса

Российский боец Марат Балаев заменит Магомедрасула Хасбулаева в бою за титул чемпиона ACA против Филипе Фроеса. Поединок пройдет 18 декабря на турнире ACA 118.

«Марат Балаев заменит Хасбулаева в бою за чемпионский титул ACA, — сообщил президент ACA Алексей Яценко. — Для «Мотиватора» это отличный шанс отобрать чемпионский титул в легком весе, которым с октября 2019 года владеет бразилец. Фроес прилетит в Россию на днях и останется готовиться до боя.

У Магомедрасула Хасбулаева будет шанс в дальнейшем, после того как он полностью восстановится, провести бой с тем, кто будет владеть чемпионским поясом на тот момент".

Для Фроеса это будет первая защита титула, который он отобрал на ACA 110 у Салмана Жамалдаева. Бразилец имеет в активе 18 побед, 4 поражения и одну ничью. В активе Балаева — 11 побед при двух поражениях.