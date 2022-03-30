Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:24

Рахмонов попросил Магни провести с ним бой

Рахмонов заявил, что никто не хочет с ним драться
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов предложил американцу Нилу Магни провести поединок. Последний заявил, что готов сразиться с кем угодно.

«Нил, сразись со мной. Никто не хочет со мной драться», — написал в ответ Шавкат в Twitter.

Рахмонов провел в UFC три боя, одержав во всех досрочную победу. Он также является чемпионом промоушена M-1 Global.

Магни на недавнем UFC Fight Night 205 одержал победу судейским решением над Максом Гриффином. Всего в ММА он провел 39 поединков, одержав 29 побед.

В рейтинге полусреднего веса UFC он находится на девятом месте, Рахмонов — 15-й.

0
Читайте также
Топ-5 самых опасных продуктов для печени
Силачу Максу Новоселову грозит тюрьма за изнасилование. Все, что известно на данный момент о деле бойца ММА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кертис Блейдс: «Нганну может побить Джошуа и Фьюри»

Стали известны гонорары российских бойцов на турнире UFC в Колумбусе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости