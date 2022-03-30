Рахмонов попросил Магни провести с ним бой
Рахмонов заявил, что никто не хочет с ним драться
Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов предложил американцу Нилу Магни провести поединок. Последний заявил, что готов сразиться с кем угодно.
«Нил, сразись со мной. Никто не хочет со мной драться», — написал в ответ Шавкат в Twitter.
Рахмонов провел в UFC три боя, одержав во всех досрочную победу. Он также является чемпионом промоушена M-1 Global.
Магни на недавнем UFC Fight Night 205 одержал победу судейским решением над Максом Гриффином. Всего в ММА он провел 39 поединков, одержав 29 побед.
В рейтинге полусреднего веса UFC он находится на девятом месте, Рахмонов — 15-й.
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