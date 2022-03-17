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Бернс: «Для подготовки к Чимаеву я пригласил крутых русских борцов»

Бернс рассказал о подготовке Чимаева к турниру UFC 273
Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс заявил, что пригласил в тренировочный лагерь для боя с Хамзатом Чимаевым двух русских борцов.

«Для подготовки к Чимаеву мне пришлось пригласить в зал двух очень крутых русских борцов, — сказал бразилец в интервью MMA Fighting. — Каждый день они тренируются со мной. Они попросили не раскрывать их имена. Я согласился, потому что они показывают мне много техник, которые меняют мой стиль.

Мне всегда нравились проходы в одну и две ноги, в корпус. Русские показывают мне другие захваты, о которых я не знал. Их техника на высоком уровне. Нужно много работать бедрами, корпусом. В этом аспекте они превосходят американских борцов. Я многому научился в этом тренировочном лагере".

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Бой пройдет в полусреднем весе.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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