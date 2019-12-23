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«Отправьте контракт на любую дату». Махачев согласен на бой с Ли в андеркарде у Хабиба

09:22
Instagram Ислама Махачева.
Instagram Ислама Махачева.
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Российский боец ММА Ислам Махачев, выступающий в легком весе, заявил, что согласен на бой с американским легковесом Кевином Ли.

— Я готов уже давно. Отправьте контракт на любую дату, — написал россиянин в stories Instagram.

28-летний Махачев провел в ММА 19 боев (18 побед, 1 поражение). В его активе 7 побед и 1 поражений в UFC. У 27-летнего Ли — 23 боя (18 побед, 1 поражение).

Ранее Ли заявил, что предлагает Махачеву провести бой в апреле. 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке (США) пройдет турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/stories/islam_makhachev/

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