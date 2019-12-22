«Давай устроим это в апреле». Кевин Ли — о поединке с Махачевым

Американский боец MMA Кевин Ли в своем Instagram опубликовал фотографию с сенатором от штата США Вермонт Берни Сандерсом и обратился к главе UFC Дане Уайту с предложением провести поединок с российским спортсменом Исламом Махачевым?.

«Должен сказать несколько слов о следующем президенте США — Берни Сандерс. Дана Уайт, давай устроим этот бой в апреле в Бруклине. Ислам Махачев, что тянуть, я готов», — подписал фото Ли.

28-летний Махачев провел в ММА 19 боев (18 побед, 1 поражение). В его активе 7 побед и 1 поражений в UFC.

У 27-летнего Ли — 23 боя (18 побед, 1 поражение).

Ислам Махачев: «Хотел бы подраться с Ли. С Хукером у меня нет ничего принципиального»