Опубликовано видео драки, в которой погиб чемпион России по универсальному бою

В Сети появилось видео потасовки 22-летнего бойца Геннадия Павлова и 51-летнего охранника Минкомсвязи, в результате которой Павлов погиб.

Инцидент произошел на проходной здания Центрального Телеграфа на Тверской улице в Москве в ночь с 16 на 17 февраля. Судя по кадрам с камер наблюдения, молодой человек сам первым напал на сотрудника. Далее оба участника потасовки повалились на пол, и спортсмен скончался.

Видео опубликовал телеграм-канал “Следак шепнул”.

По предварительным данным, причиной смерти Павлова могла стать сердечная недостаточность

Геннадий Павлов – мастер спорта по универсальному бою, в 2016 году стал чемпионом России среди юниоров в весовой категории до 90 килограммов. (Дмитрий Кузнецов)