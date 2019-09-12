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О чем говорили Путин и Хабиб. Президент поздравил бойца в Дагестане

18:30
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Фото REUTERS
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Фото REUTERS
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Президент России Владимир Путин встретился с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Глава государства пообщался со спортсменом и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовымв Дагестане.

В субботу Хабиб победил американца Дастина Порье в главном поединке UFC 242 и стал единоличным чемпионом промоушена в легком весе. Накануне команда спортсмена вернулась в Дагестан, а сегодня в республику с однодневным визитом прилетел Президент.

Видео встречи Путина с Хабибом и Абдулманапом Нурмагомедовыми опубликовано в Twitter RT.

— Хочу поздравить вас с победой сына, — сказал Путин, обратившись сначала к отцу Хабиба. — Достойная победа и, по-моему, достойный противник. Сильный, крепкий боец. Но победа убедительная.

Хороший удушающий прием, — добавил глава государства, обсуждая бой с Хабибом. — Такой классический удушающий прием, правильный. И на горло ты ему не давил. С двух сторон, как положено. Все по-честному.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/RT_russian/status/1172162844500140032

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