Хабиб рассказал Путину о том, как победил Порье

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Дагестане рассказал о бое с американцем Дастином Порье. Россиянин одержал победу удушающим приемом в третьем раунде в главном поединке UFC 242 в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби и стал единоличным обладателем титула в легком весе.

Путин на встрече поздравил Хабиба и его отца Абдулманапа с красивой, достойной победой над серьезным соперником. Также глава страны отметил «классический удушающий прием, правильный — с двух сторон, как положено».

Как сообщает РИА «Новости», Хабиб рассказал: во время боя его отец Абдулманап находился в метре от ринга, так что можно было переговариваться. А после боя друзья, наблюдавшие за схваткой и видевшие победный прием, поинтересовались у Нурмагомедова, о чем он разговаривал с отцом. Отец добавил, что все время рекомендовал сыну не суетиться.

Спортсмен рассказал президенту о тактике, которую он применял в каждом раунде. В частности, он посетовал, что «во втором раунде чуть-чуть задержался в стойке, один пропустил», после чего понял, что уже нужно предпринимать активные действия. «Правильно, надо использовать свои конкурентные преимущества, а не позволять ему сделать то же самое», — заметил на это Путин.

Нурмагомедов рассказал президенту, что сначала думал, что его соперник Дастин Порье будет крупнее. «Смотрю, он меньше, и потом в клинче тоже чувствуется, что уступает физически, я подумал, что придется его завозить», — сказал Хабиб. Он рассказал, что в какой-то момент решил открыть шею. «Это опасно очень. Можно просто не заметить и «уснуть», — заметил Путин. «И просыпаешься, все, бой закончен», — согласился боец.