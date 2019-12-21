Нурмагомедов начнет подготовку к бою с Фергюсоном в Дагестане

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов начнет подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном в Дагестане, сообщили в команде спортсмена.

— Хабиб традиционно начнет подготовку в Дагестане. Потом отравится в зал АКА в США, — приводи ТАСС слова представителя команды Нурмагомедова.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. У Фергюсона 25 выигранных поединков при трех неудачах.