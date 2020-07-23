«Надеюсь, ты был доволен мною». Первый пост Хабиба после смерти отца

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал фотографию с отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, который умер несколько недель назад. Это его первая запись в социальной сети после его смерти.

«Сура «аль-Исра'» 23-24 аяты. Всевышний говорит:

Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!». — не кричи на них и обращайся к ним почтительно.

Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком».

Тебя будет не хватать Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему что я умею, надеюсь ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха", — написал Хабиб.