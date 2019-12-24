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Допинг

МВД заведет административные дела в отношении пойманных на допинге бойцов на турнире ММА в Москве

15:15
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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что МВД заведет административные дела по статье «Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним» в отношении трех бойцов ММА. На Открытом Кубке Москвы было выявлено использование запрещенных субстанций тремя финалистами соревнований.

— Скорее всего, МВД будет заводить административные дела по статье 6.18 КоАП РФ, поскольку данное мероприятие было проведено в рамках совместной работы правоохранительных органов и РУСАДА, — цитирует ТАСС Пахноцкую.

— После обработки результатов специалистами РУСАДА все материалы будут переданы в ГУНК МВД России для проверки спортсменов, тренеров и другого персонала на предмет административных правонарушений либо преступлений, связанных с использованием запрещенных в спорте субстанций и методов, — отметили в пресс-службе РУСАДА,

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7413939

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