МВД заведет административные дела в отношении пойманных на допинге бойцов на турнире ММА в Москве

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что МВД заведет административные дела по статье «Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним» в отношении трех бойцов ММА. На Открытом Кубке Москвы было выявлено использование запрещенных субстанций тремя финалистами соревнований.

— Скорее всего, МВД будет заводить административные дела по статье 6.18 КоАП РФ, поскольку данное мероприятие было проведено в рамках совместной работы правоохранительных органов и РУСАДА, — цитирует ТАСС Пахноцкую.

— После обработки результатов специалистами РУСАДА все материалы будут переданы в ГУНК МВД России для проверки спортсменов, тренеров и другого персонала на предмет административных правонарушений либо преступлений, связанных с использованием запрещенных в спорте субстанций и методов, — отметили в пресс-службе РУСАДА,