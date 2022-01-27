Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в интервью «СЭ» выразил заинтересованность в проведении боев с легендой К-1 Бадром Харри и чемпионом Glory Артемом Вахитовым.

— С Бадром Хари подраться? Класс, — сказал Минеев. — Это моя мечта. Просто нужно понимать в каком он состоянии и сколько весит.

— Вас что больше интересует: повторный бой с Артемом Вахитовым или поединок с Бадром Хари?

— Я не скажу, что у нас с Артемом Вахитовым был бой. Все происходило по любительским правилам в далеком в прошлом. У меня потек нос, и бой остановил врач. Я не считаю, что это был бой в чистом виде.

Вопрос про бой с Вахитовым сегодня [на пресс-конференции] прозвучал три раза, и утром тоже этот вопрос поднимался. Это говорит о том, что интерес у зрителя есть. Теперь осталось дело за малым — а именно договориться.

Артем Вахитов победил Владимира Минеева в первом раунде на чемпионате России по тайскому боксу в 2013 году.