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Сегодня, 08:15

Минеев: «Шлеменко — парень со стальной челюстью и железной головой»

Российский боец ММА Владимир Минеев высказался об Александре Шлеменко
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Шлеменко.
Фото Instagram

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев поделился ожиданиями от боя Александра Шлеменко против Магомеда Исмаилова.

«Два очень серьезных оппонента. Если в это дело не вмешается случай, что в клетке бывает зачастую, то победит тот, кто лучше подготовится с точки зрения стратегической составляющей, — сказал Минеев «СЭ». — Я уверен, что Исмаилов сделает выводы после нашего боя. Но и Шлеменко как опытный игрок проанализировал наш бой с Исмаиловым и нашел для себя ключи. На самом деле, я считаю, что их шансы 50 на 50. Если это будет трехраундовый бой, то больше шансов будет у Исмаилова, если пятираундовый — то у Шлеменко. Все зависит от того, кто какую работу проведет. Если Исмаилов сделает выводы и начнет работать над своим кардио и останется опасным до конца пятого раунда, то Саше будет очень нелегко».

«Исмаилов пообещал зарубиться со Шлеменко в стойке? Война — это путь обмана, и зачастую ввести оппонента в заблуждение — и есть самый главный план. Может быть, это [такие слова Исмаилова] тактическая составляющая, — считает чемпион Fight Nights. — Если объективно, то с элементами борьбы у Исмаилова шансов больше, и Шлеменко это понимает. Насколько я помню, прямых нокаутов у Шлеменко нет, он не падал от ударов сам. Он попадался на удушающие, проигрывал по очкам, болевым, но его очень сложно уронить. Это парень со стальной челюстью и железной головой. Насколько здесь уместно [Исмаилову] боксировать? Не знаю. Возможно, что это блеф».

Ожидается, что Шлеменко и Исмаилов проведут бой на турнире RCC, который состоится в июле в Екатеринбурге. В октябре прошлого года Исмаилов проиграл Минееву техническим нокаутом на шоу AMC Fight Nights. В том же месяце Шлеменко выиграл единогласным решением судей у Артура Гусейнова на турнире EFC.

Александр Шлеменко
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
ММА
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