Шульский рассказал о главной опасности Данияла Т-34 и оценил свои шансы на победу нокаутом

Мастер спорта по боксу и кулачный боец Павел Шульский рассказал о сильных и слабых сторонах предстоящего оппонента Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34, а также оценил свои шансы на победу нокаутом в этом поединке.

«Главная его опасность — он летит вперед и бьет. Его минус — он быстро устает. Ну и плюс — мне будет легче работать, так у нас разные габариты, и я чуть выше него. У меня длиннее руки, поэтому я буду держать его на расстоянии», — сказал Шульский в интервью «СЭ».

«Конечно, у него крепкая голова. Он не боится пропускать удары. Он идет на эти удары, ловит и дальше продолжает бить», — продолжил он.

«Насколько вероятен нокаут в мою пользу? Перчатки будут 16-ти унцовые. Ими очень тяжело нокаутировать, — считает Шульский. — Тем более я никогда не ставил перед собой цель — нокаутировать соперника. Тут больше, наверное, будет зависеть от везения. Попал — выиграл. Ну или бой пройдет всю дистанцию, тем более он будет состоять из трех раундов по две минуты».

Шульский и Эльбаев сразятся 28 января в Москве на турнире по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном событии вечера Вячеслав Дацик встретится с Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым.