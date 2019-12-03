Михаил Кокляев нашел свои перчатки, пропавшие после боя с Емельяненко

Российский стронгемен Михаил Кокляев рассказал, что нашел перчатки, которые потерял после поединка с Александром Емельяненко.

— МРТ сделали, все нормально, двигаемся дальше на тренировку.

Перчатки на месте. Катмен их просто вовремя положил в темное укромное место. Ну а мы сейчас придумаем какой-нибудь конкурс, — сказал Кокляев в Instagram.

38-летний Емельяненко отправил в нокаут 40-летнего Кокляева в первом раунде поединка в ночь на 30 ноября. Мероприятие прошло в Москве в «ВТБ Арене».