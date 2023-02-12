Махачев выиграл у Волкановски единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе

Ислам Махачев победил Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе.

Россиянин одержал победу по итогам пятираундового поединка единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Махачев впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес Волкановски первое поражение в UFC.

Теперь на счету Махачева 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.