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Махачев выиграл у Волкановски единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports

Ислам Махачев победил Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе.

Россиянин одержал победу по итогам пятираундового поединка единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Махачев впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес Волкановски первое поражение в UFC.

Теперь на счету Махачева 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Алекс Волкановски. Махачев победил Волкановски решением судей! Ислам защитил титул в легком весе. Онлайн-трансляция боя UFC 284

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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