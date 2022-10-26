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Джон Джонс: «Я готовлюсь к бою со Стипе Миочичем 10 декабря»

Джон Джонс подтвердил, что надеется встретиться с Миочичем на UFC 282
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) подтвердил, что надеется встретиться с бывшим чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

«Я готовлюсь к бою со Стипе 10 декабря в Лас-Вегасе. Не совсем понимаю, что происходит между Стипе и UFC, но я готов! Я постараюсь сделать все, что в моих силах, и оставаться в форме», — написал Джонс в Twitter.

«Ты не будешь драться со Стипе 10 декабря, — ответил Чейл Соннен. — Не знаю, почему ты думаешь обратное. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, и проинформирую тебя, чтобы ты расслабился».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
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