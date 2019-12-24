«Лысая голова хочет получить по лысой голове». Александр Емельяненко ответил Исмаилову

38-летний боец MMA Александр Емельяненко ответил 33-летнему Магомеду Исмаилову, который вызвал его на бой.

— Лысая голова хочет получить по лысой голове! — подписал Емельяненко пост в своем Instagram. — С удовольствием готов побить тебя, Магомед! Осталось дело за малым: организовать поединок!

В октябре Александр Емельяненко провел поединок по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым и нокаутировал его в первом раунде. Емельяненко одержал 28 побед и потерпел 7 поражений в ММА. На счету Исмаилова 15 побед и 2 поражения.