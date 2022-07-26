Хамзат Чимаев назвал условие для боя с Шавкатом Рахмоновым

Хамзат Чимаев (11-0) заявил, что готов подраться с Шавкатом Рахмоновым (16-0), если он побьет кого-то из топ-5 рейтинга UFC в полусреднем весе.

«У Шавката все хорошо получается. У него рекорд 16-0, — сказал Чимаев в интервью The MMA Hour. — Все говорят, что он хорошо идет, что он на 10-м месте в рейтинге. Если получится, то я бы подрался с ним, но сейчас в рейтинге мы находимся далеко друг от друга. Он должен подраться с Гилбертом или с кем-то из первой пятерки. Если он выиграет, то я готов выйти с ним в клетку».

Рахмонов победил 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном — американец сдался за две секунды до конца второго раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

В UFC Рахмонов провел четыре поединка. За свою карьеру он ни разу не довел бой до судейского решения.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.