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Хамзат Чимаев — о бое с Диасом: «Я просто выйду разбить ему лицо»

Чимаев заявил, что намерен нокаутировать Диаса в первом или втором раунде
Давид Хачатрян
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28-летний полусредневес Хамзат Чимаев (11-0) заявил, что намерен нокаутировать 37-летнего Нейта Диаса (20-13).

Об этом он сказал в интервью The MMA Hour.

— Как, по-твоему, пройдет бой с Диасом?

— Не знаю. Я просто выйду разбить ему лицо. Я нокаутирую его. Думаю, все закончится в первом или втором раунде.

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).

Нейт Диас
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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