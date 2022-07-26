Чимаев заявил, что намерен нокаутировать Диаса в первом или втором раунде

28-летний полусредневес Хамзат Чимаев (11-0) заявил, что намерен нокаутировать 37-летнего Нейта Диаса (20-13).

Об этом он сказал в интервью The MMA Hour.

— Как, по-твоему, пройдет бой с Диасом?

— Не знаю. Я просто выйду разбить ему лицо. Я нокаутирую его. Думаю, все закончится в первом или втором раунде.

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).