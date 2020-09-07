Хабиб: «Выбрал Абу-Даби, так как надеялся, что на бое будет отец»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выбрал в качестве места боя с Джастином Гэтжи Абу-Даби, так как надеялся, что на турнире будет присутствовать его отец. Тренер и отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — скончался 3 июля этого года в возрасте 57 лет.

— Когда я подписывал контракт на бой с Гэтжи, у меня был выбор где драться — в Вегасе или Абу-Даби, — сказал Хабиб в интервью МИЦ «Известия». — Я выбрал Абу-Даби, потому что была вероятность, что отец сможет присутствовать [на бое]. Подписали контракт, и отца не стало. Сейчас уже не можем поменять место проведения — бой пройдет в Абу-Даби.

Бой между Нурмагомедовым (28-0) и Гэтжи (22-2) состоится 24 октября.

Полностью интервью Хабиба читайте здесь